Antalya'da duvardaki gizemli kumbaranın sırrı ortaya çıktı
ANTALYA'da oturduğu dairenin duvarını kırdı içinden çok sayıda para çıktı o anları sosyal medyada paylaştı. Gizemli kumbaranın sırrı kısa süre sonra ortaya çıktı
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Harun Korkmaz bir yıl önce duvarın her iki tarafından da izlenebilen bir akvaryum yaptı. Aradan geçen sürede akvaryumun yerini değiştirmek isteyen Korkmaz, akvaryumdan boş kalan alanı doldurmadı ve kumbara yapmaya karar verdi.
Duvarı kapatırken de madeni ve kağıt paranın girebileceği küçük bir delik bırakan Harun Korkmaz 1 yıl boyunca 2 bin 338 lira biriktirdi. Zaman içinde Türk lirasının değer kaybettiğini düşünen Harun Korkmaz, parayı bozdurup altın almak için başka çaresi olmayınca duvarı kırdı.
Bir yıl boyunca eline geçen madeni ve bozuk kağıt paraları buraya dolduran adam kumbarayı boşalttığı anları kaydetti ve sosyal medyada paylaştı. Eline aldığı bir çekiçle enlemesine kestiği alanın arkasına denk gelen bölümünü çekiçle kırdı.
Elini içeri sokabilecek kadar alanı kıran adam, daha sonra duvarın arkasındaki madeni ve kağıt paralara ulaştı. Duvarın arkasındaki paraların bir plastik sepete boşaltılması da ev sahibi tarafından saniye saniye kaydedildi.