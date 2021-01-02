Antalya'da duvardaki gizemli kumbaranın sırrı ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Harun Korkmaz bir yıl önce duvarın her iki tarafından da izlenebilen bir akvaryum yaptı. Aradan geçen sürede akvaryumun yerini değiştirmek isteyen Korkmaz, akvaryumdan boş kalan alanı doldurmadı ve kumbara yapmaya karar verdi.