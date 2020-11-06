Antalya'da denize sıfır ve hazine arazisinde! Lüks otel hakkında ikinci karar
ANTALYA'da İngilizin kaçak villasından sonra bir 'sit kondu' olayı daha gündeme geldi. 'basit onarım' izni verilen yapı, lüks butik otele dönüştürüldü. Vatandaşların şikayetiyle 2017'de verilen yıkım kararı uygulanmadı... Söz konusu yapı hakkında ikinci kez yıkım kararı verildi.
Kaş'ta en fazla işgal altındaki bölgelerden Çukurbağ Yarımadası'nın Hidayet Koyu'nda, 2015'e kadar bekçi kulübesi ve gözleme-çay satışı yapılan baraka tarzı yapı için M.B.K. ve H.B. tarafından eski yapıyı tamir amacıyla yapılan başvuruya, Kaş Belediyesi 11 Şubat 2015 tarihinde basit onarım izni verdi.
Basit onarım yerine lüks otel: Belediyenin 291 sayılı yazısıyla verilen izin kapsamında, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve tavan kaplamaları, sıhhi tesisat tamirleri ve çatı onarımı gibi basit onarım işleri yer alıyordu. Basit onarım izniyle başlatılan çalışmalarda, 13 odalı lüks butik otel, restoran, otopark ve plaj tesisi inşa edildi.
Vatandaş şikayet etti: Kaş'ta yerel halkın da denize girdiği alanda inşa edilen lüks butik otelle ilgili bölge vatandaşları hem yerel yönetimlere hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimlerine şikayette bulundu. Şikayetlerde, daha önce küçük bir baraka ve gözleme-çay satılan bir yer varken, orman müdürlüğüyle de davalık olan arazi için ruhsat verilmesi de mümkün değilken, basit onarım izniyle butik inşa edildiği belirtildi.
Sit alanı içerisinde: Öte yandan bu arazinin içinde olduğu bölgedeki bazı ada- parsellerdeki arazilerle ilgili Hazine ve Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2010 yılında açtığı davalar ise 2015 yılında sonuçlandı. Kaş Kadastro Mahkemesi, Hidayet Koyu'nun da içinde yer aldığı parsellerin 'orman' vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, taşınmazın 3'üncü Derece Doğal Sit alanı içerisinde kaldığının belirtilmesine karar verdi.