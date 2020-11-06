Antalya'da denize sıfır ve hazine arazisinde! Lüks otel hakkında ikinci karar

Vatandaş şikayet etti: Kaş'ta yerel halkın da denize girdiği alanda inşa edilen lüks butik otelle ilgili bölge vatandaşları hem yerel yönetimlere hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili birimlerine şikayette bulundu. Şikayetlerde, daha önce küçük bir baraka ve gözleme-çay satılan bir yer varken, orman müdürlüğüyle de davalık olan arazi için ruhsat verilmesi de mümkün değilken, basit onarım izniyle butik inşa edildiği belirtildi.