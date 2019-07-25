Antalya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde bulunan erkek cesedinin kime ait olduğu belli oldu. Yapılan incelemede cesedin Gazipaşa nüfusuna kayıtlı Özgür Özcan (25) olduğu tespit edildi. Özgür Özcan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizin yaklaşık 800 metre açığında üzeri yarı çıplak bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.

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Antalya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu - Sayfa 2

Tura çıkan günlük tur tekneleri Alanya Marina’dan açıldığı sırada, tekne kaptanı Dinek mevkiinin 800 metre açıklarında erkek cesedinin sürüklendiğini görerek durumu liman görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti.

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Antalya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu - Sayfa 3

Bölgeye gelerek deniz yüzeyini tarayan ekipler, cesedi buldu. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina’ya getirildi.

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Antalya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu - Sayfa 4

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bazı yerlerinde yara izleri tespit edildi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.

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