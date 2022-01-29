Antalya'da dalındaki portakalı soğuk vurdu! Dökülen ürünler çürüdü üretici zararda

Türkiye'nin narenciye merkezi Antalya'da portakal bahçelerini don vurdu. 29 yıl aradan sonra kent merkezine yağan kar sonrası hava sıcaklığı geceleri eksi 5 dereceye kadar düştü. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere büyükşehirlerin bazılarına kar nedeniyle kapanan yollardan ürün gönderilemeyince üretici de portakalları toplamak yerine dalında bıraktı. Daldaki portakalı ise bu defa soğuk vurdu. Donan portakallar dökülerek çürüdü.