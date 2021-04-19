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Antalya'da dağdan toplayıp kilosunu 2 bin TL'ye satıyorlar! Paraya para demiyorlar

Anadolu Ajansı
Antalya'da dağdan toplayıp kilosunu 2 bin TL'ye satıyorlar! Paraya para demiyorlar

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan vatandaşlar dağlardan topladıkları morchella esculenta ile paraya para demiyor.

Antalya'da dağdan toplayıp kilosunu 2 bin TL'ye satıyorlar! Paraya para demiyorlar

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların dibinden toplanan kuzugöbeği mantarı (morchella esculenta) , bazı ailelere geçim kapısı oldu. Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.

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Antalya'da dağdan toplayıp kilosunu 2 bin TL'ye satıyorlar! Paraya para demiyorlar

Hacıoğlan Mahallesi'nde kuzugöbeği toplayan Suat Kocaer, doğadan topladıkları mantarın ilgi gördüğünü söyledi.

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Antalya'da dağdan toplayıp kilosunu 2 bin TL'ye satıyorlar! Paraya para demiyorlar

Kocaer, yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade etti.

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Antalya'da dağdan toplayıp kilosunu 2 bin TL'ye satıyorlar! Paraya para demiyorlar

Kuzugöbeğinin nerelerde bulunduğunu Kocaer "Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor." sözleriyle anlattı.

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