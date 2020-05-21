Antalya'da çok acı olay! Yabancı uyruklu iki sevgili kaldıkları evde ölü bulundu

ANTALYA'da yabancı uyruklu iki sevgili, kaldıkları evde ölü bulundu. Kendilerine Mehtap ve Mahmut olarak hitap edilmesini isteyen 70 yaşlarındaki Alman erkek ve 50’li yaşlardaki Avusturyalı kadının kimliği henüz belirlenemedi. Çiftin cep telefonlarının odada içerisinde su bulunan bir leğene atılmış olduğu ve dolaptaki kıyafetlerinin de kesici bir aletle kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini görüldü.