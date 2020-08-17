Antalya'da cinnet getiren amca av tüfeğiyle dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı

ANTALYA'da aralarında arsa anlaşmazlığı iddiası bulunan yeğenini ve olay esnasında yolda yürüyen komşusunu av tüfeğiyle vuran İsmail Yılmaz, yengesi ve yeğeninin eşini yaraladı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, 50 metre uzaklıktaki evinde oturan genç bir kızı da yaraladı. Cinayetlerin ardından dondurma yiyen İsmail Yılmaz, karakola gidip teslim oldu.

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Antalya'nın Aksu ilçesinde İsmail Yılmaz (65), aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı ismi taşıyan yeğeni İsmail Yılmaz’ı (33) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Silah sesini duyup çıkan yeğeninin annesi Şerife Yılmaz (65) ve yeğenin eşi Zahide Yılmaz’a (32) da ateş ederek yaralayan amca, yolda giderken serada çalışan Veli Uyan'ı (33) da tüfekle ateş ederek öldürdü. Çifte cinayet sonrası elindeki tüfekle dondurma alarak yediği öğrenilen İsmail Yılmaz, jandarmaya teslim oldu. İsmail Yılmaz’ın rastgele açtığı sırada saçma isabet eden bir genç kız da yaralandı. Zahide Yılmaz, "Yapma amca, etme amca' dedim ama durmadı. Bir de ciğerini soğutmak için dondurma yemiş. Allah belasını versin" diyerek evin önünde gözyaşı döktü.

Kendisiyle aynı adı taşıyor, yan yana evde oturuyorlar

Olay, saat 08.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar Mahallesi Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Yılmaz, aralarında arsa yüzünden anlaşmazlık bulunan ve kendisiyle aynı adı taşıyan kardeşinin oğlu İsmail Yılmaz’ın yan yana oturdukları evine gitti. Yeğen İsmail Yılmaz’ın aracına bindiği sırada yanına yaklaşan amca İsmail Yılmaz, yanında getirdiği av tüfeğiyle araca ateş açtı. Bunun üzerine araçtan inen yeğen İsmail Yılmaz, kaçmaya çalışırken amcası bu kez arkasından birkaç el daha yeğeninin üzerine doğru ateş açtı. Vücuduna saçma isabet eden yeğen İsmail Yılmaz yere yığıldı.

Çifte cinayet sonrası dondurma yemiş

Amca İsmail Yılmaz, silah sesini duyup evden çıkan yeğeninin annesi Şerife Yılmaz ve yeğeninin eşi Zahide Yılmaz’a da ateş açtı. Şerife Yılmaz göğsünden, Zahide Yılmaz ise ellerinden yaralandı. Daha sonra tüfekle çevreye rastgele ateş etmeye devam eden İsmail Yılmaz, yolda yürürken yakın bölgede bir serada çalışan Veli Uyan'a da henüz bilinmeyen bir sebeple ateş etti. Olay yerinden uzaklaşan İsmail Yılmaz, bir marketten aldığı tahmin edilen dondurmayı yedikten sonra ise Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

Rasgele çevreye ateş açmış

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri yeğen İsmail Yılmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Serada yaralı halde bulunan Veli Uyan hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Yaralı Şerife Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Elinden yaralanan Zahide Yılmaz ise olay yerinde tedavi edildi. Amca İsmail Yılmaz’ın çevreye rastgele ateş açtığı sırada olay yerinden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evde oturan Tuğba Avcı adlı bir genç kızın da saçmaların hedefi olduğu belirlendi. Yaralı genç kız da hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

'Ciğerini soğutmak için dondurma yemiş'

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zahide Yılmaz, "Yapma amca, etme amca' dedim ama durmadı. Bir de ciğerini soğutmak için dondurma yemiş. Allah belasını versin" diyerek evin önünde gözyaşı döktü.

Jandarmanın gözaltına aldığı amca İsmail Yılmaz’ın işlemleri sürerken, öldürülen İsmail Yılmaz ile Veli Uyan'ın cenazeleri yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 20'nin üzerinde boş tüfek kapsülü bulundu.

Jandarma karakolunda fenalaştı

İsmail Yılmaz, gözaltında bulunduğu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri sürerken fenalaştı. Jandarma tarafından ekip aracına bindirilen Yılmaz, tedavisi için Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Öte yandan İsmail Yılmaz'ın Veli Uyan'ı da tartışmaya neden olan arsanın yanından başka arsa satın aldığı için öldürmüş olabileceği öne sürüldü.