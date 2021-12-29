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Antalya'da çilingir sofrasında kan aktı! Adamın hareketleri 'pes' dedirtti: Kaç tane polisini hayatını kurtardım

Antalya'da çilingir sofrasında kan aktı! Adamın hareketleri 'pes' dedirtti: Kaç tane polisini hayatını kurtardım

ANTALYA’da parktaki bankta alkol alan kişiler arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Antalya'da çilingir sofrasında kan aktı! Adamın hareketleri 'pes' dedirtti: Kaç tane polisini hayatını kurtardım

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılsaray Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki Büklüdere Parkı’nda yaşandı.

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Antalya'da çilingir sofrasında kan aktı! Adamın hareketleri 'pes' dedirtti: Kaç tane polisini hayatını kurtardım

Edinilen bilgiye göre, bankta alkol alan grup arasında Halil Dirihan, bir kişi tarafından bilinmeyen bir nedenden ötürü karnından bıçaklandı. 

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Antalya'da çilingir sofrasında kan aktı! Adamın hareketleri 'pes' dedirtti: Kaç tane polisini hayatını kurtardım

Bu sırada parkta olan diğer şahısların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Antalya'da çilingir sofrasında kan aktı! Adamın hareketleri 'pes' dedirtti: Kaç tane polisini hayatını kurtardım

Dirihan, parka gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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