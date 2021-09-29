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Antalya'da cesedini banyoda parçalara ayırmıştı! Yeni gelişme: Kesin ölüm nedeni...

Demirören Haber Ajansı
Antalya'da cesedini banyoda parçalara ayırmıştı! Yeni gelişme: Kesin ölüm nedeni...

ANTALYA'da 28 Temmuz'da kaybolan ve kendisinden 5 gün haber alınamayan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21), iş insanı Mustafa Murat Ayhan tarafından cani şekilde öldürülmüştü. Korkunç cinayetle ilgili yeni gelişme yaşandı.

Antalya'da cesedini banyoda parçalara ayırmıştı! Yeni gelişme: Kesin ölüm nedeni...

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. 

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Antalya'da cesedini banyoda parçalara ayırmıştı! Yeni gelişme: Kesin ölüm nedeni...

Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu kızını aramaya başladı, polise kayıp başvurusu yaptı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı.

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Antalya'da cesedini banyoda parçalara ayırmıştı! Yeni gelişme: Kesin ölüm nedeni...

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti.

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Antalya'da cesedini banyoda parçalara ayırmıştı! Yeni gelişme: Kesin ölüm nedeni...

Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, sorguda cinayeti işlediğini itiraf etti.

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