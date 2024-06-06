Antalya'da büyük panik! Yerleşim yerine yakın ağaçlık alanda yangın çıktı

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı.