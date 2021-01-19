Antalya'da bu yazıyı gören şaşkına döndü! Tanesini 1 liraya sayıyor

Kampanyayla ilgili bilgi veren Hacıhamdioğlu "Avokado çekirdekleri bizim için kıymetli. Biz bu avokado çekirdekleri, çöpe gitmesin, değer kazansın diye böyle bir kampanya başlattık. Bir de bu pandemi döneminde insanlarımız zor durumda, sıkıntıda. Her meslek dalı Alanya'da turizme bağlı olduğu için sıkıntı yaşıyor." diye konuştu.