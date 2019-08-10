Antalya'da bu mezarlığı ziyaret edene 5 bin lira ödül var
İhlas Haber Ajansı
ANTALYA 'da yaşayan bir iş adamı mezarlık ziyaretini teşvik etmek için çok ilginç bir işe girişti.
Antalya’da iş adamı Ömer Ulutaş, gençleri özel günlerde mezarlık ziyaretleri konusunda duyarlılık sahibi olmaya teşvik etmek için ilginç bir uygulamaya imza attı.
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Ömer Ulutaş köyündeki mezarlığı ziyaret eden kadın ve erkeklere para dağıtacak.
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2001 yılı Elmalı Güreş Ağası ve Finike'de bulunan Özulutaş sitelerinin sahibi iş adamı Ömer Ulutaş, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL ikram edecek.
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Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Ulutaş, "Amacımız gençlerimize ölmüşlerini hatırlatmak ve ziyaret etmektir. Arife günü saat 18.15'te kadın ve erkek tüm köylülere 10'ar TL ikram dağıtacağım" dedi.
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