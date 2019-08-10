Antalya'da bu mezarlığı ziyaret edene 5 bin lira ödül var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da bu mezarlığı ziyaret edene 5 bin lira ödül var

ANTALYA 'da yaşayan bir iş adamı mezarlık ziyaretini teşvik etmek için çok ilginç bir işe girişti.

Antalya'da bu mezarlığı ziyaret edene 5 bin lira ödül var - Sayfa 1

Antalya’da iş adamı Ömer Ulutaş, gençleri özel günlerde mezarlık ziyaretleri konusunda duyarlılık sahibi olmaya teşvik etmek için ilginç bir uygulamaya imza attı.

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Antalya'da bu mezarlığı ziyaret edene 5 bin lira ödül var - Sayfa 2

Ömer Ulutaş köyündeki mezarlığı ziyaret eden kadın ve erkeklere para dağıtacak.

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Antalya'da bu mezarlığı ziyaret edene 5 bin lira ödül var - Sayfa 3

2001 yılı Elmalı Güreş Ağası ve Finike'de bulunan Özulutaş sitelerinin sahibi iş adamı Ömer Ulutaş, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL ikram edecek.

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Antalya'da bu mezarlığı ziyaret edene 5 bin lira ödül var - Sayfa 4

Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Ulutaş, "Amacımız gençlerimize ölmüşlerini hatırlatmak ve ziyaret etmektir. Arife günü saat 18.15'te kadın ve erkek tüm köylülere 10'ar TL ikram dağıtacağım" dedi.

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