Antalya'da 'bu evi icradan kurtarırım' dedi 6 ay evli kadının hayatını kabusa çevirdi

Olay, Konyaaltı İlçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre evli ve 1 çocuk annesi N.D. adlı kadının evine icra geldi. İcradan kurtulmaya çalışan N.D.'ye yaklaşık 6 ay önce tanıştığı M.Ö. avukat olduğunu söyledi. M.Ö., icra sorununu çözebileceğini bildirerek, kadınla irtibat kurdu ancak zamanla taciz etmeye başladı. N.D., bu süreçte sonuncusu 2 ay önce olmak üzere 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdı.