Antalya'da bir kişi boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayıp öldürdü
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43), boşanmak isteyen ve babasının evinde kalan 15 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülseren Yılmaz'ı (32) 14 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşamını yitirirken, Hilmi Yılmaz jandarma karakoluna giderek teslim oldu.
ANTALYA’nın Alanya ilçesinde hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı bulunan 15 yıllık evli Hilmi Yılmaz, babasının evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz’ı dışarıyı çıkararak 14 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastaneden tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
İddiaya göre hakkında ‘uzaklaştırma’ kararı bulunan Hilmi Yılmaz (43), babasının evinde kalan eşi Gülseren Yılmaz’ın (32) yanına geldi. Evde yalnız olan eşi Gülseren Yılmaz'ın kapıyı açmaması üzerine Hilmi Yılmaz, kapıda bulunan camı kırarak içeri girdi.
Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz burada Gülseren Yılmaz’ı vücudunun 14 farklı yerinden bıçakladı. Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı.
Çığlık seslerine gelen çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Gülseren Yılmaz’ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.