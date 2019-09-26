Antalya'da bir kişi boşanmak isteyen eşini 14 yerinden bıçaklayıp öldürdü

Bir süre tartıştıktan sonra eşini evin bahçesine çıkaran Hilmi Yılmaz burada Gülseren Yılmaz’ı vücudunun 14 farklı yerinden bıçakladı. Eşi kanlar içinde yere yığılırken, Hilmi Yılmaz ise olay yerinden hızla uzaklaştı.