Antalya'da bir anne evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'da bir anne evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti

ANTALYA'da oğlu D.Y.'nin (18) tabancayla evden çıktığını gören anne A.Y., suç işleyeceği korkusuyla polise ihbarda bulundu. A.Y., oğlunun gözaltına alınmasını gözyaşlarıyla izledi.

Antalya'da bir anne evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti - Sayfa 1

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana gelen olayda; oğlu D.Y.'nin evden tabancayla çıktığını gören anne A.Y., polisi aradı. Annenin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

15
Antalya'da bir anne evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti - Sayfa 2

D.Y., kısa sürede yakalandı. Üzerinde tabanca olmadığı görülen D.Y., polisin ısrarına rağmen silahın yerini söylemedi.

25
Antalya'da bir anne evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti - Sayfa 3

Polis, tabancayı bulmak için çevrede araştırma başlattı. Kurusıkıdan bozma bilye atar olduğu belirlenen ve içinde 2 adet fişek bulunan tabanca, bir apartmanın çatı katında çuval içinde bulundu.

35
Antalya'da bir anne evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti - Sayfa 4

D.Y.'nin gözaltına alınmasını gözyaşlarıyla izleyen anne, "Ben sana ne dedim?" derken oğlu, "Neden ihbar ettin?" diye sordu. D.Y., polis merkezine götürüldü.

45