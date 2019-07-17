Antalya'da binlerce Türk ve İranlı turist mağdur edildi

Vaat edilen hiçbir etkinliğinin yapılmadığını ve mağdur edildiklerini ifade eden İranlı turistler sabah saatlerinde valizlerini toplamaya başladı. Binlerce İranlı turist etkinlik alanı karşısında park halinde bulunan otobüslerine döndükleri görüldü. Bazı turistlerin çadırlarında bazılarının ise etkinlik alanı kenarında endişeli şekilde bekledikleri gözlemlendi.