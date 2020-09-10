Antalya'da bilim dünyasını heyecanlandıran buluş! 50'den fazla bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen Myra ve Andriake Kazı çalışmalarında, 2000 ile 2200 yıllık, 50’den fazla pişmiş topraktan heykelcik toplu halde bulundu. M.Ö. 1 ve 2. yüzyıla ait, boyaları kısmen korunmuş kadın, erkek, tanrı, tanrıça, koç, atlı süvari ve adak plakaları gibi zengin çeşitlilikteki figürinler, binlerce yıl sonra gün ışığına çıkarılmış oldu.