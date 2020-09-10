Antalya'da bilim dünyasını heyecanlandıran buluş! 50'den fazla bulundu
Antalya’nın Demre ilçesindeki Myra Antik Kenti’nde bilim dünyasını heyecanlandıran heykeller bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi adına Prof. Dr. Nevzat Çevik başkanlığında yürütülen Myra ve Andriake Kazı çalışmalarında, 2000 ile 2200 yıllık, 50’den fazla pişmiş topraktan heykelcik toplu halde bulundu. M.Ö. 1 ve 2. yüzyıla ait, boyaları kısmen korunmuş kadın, erkek, tanrı, tanrıça, koç, atlı süvari ve adak plakaları gibi zengin çeşitlilikteki figürinler, binlerce yıl sonra gün ışığına çıkarılmış oldu.
2020 yılı kazı çalışmalarında temel hedeflerinin Roma dönemi tiyatrosunun sakladığı sırları çözmek olduğunu belirten Myra ve Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, çalışma programlarını bu kapsamda biçimlendirdiklerini ifade etti.
Terracotta heykelcikler, çeşitli seramikler
Prof. Dr. Çevik, Myra Antik Kenti’nde tiyatro kazılarında Roma tiyatrosu öncesinde alandaki erken varlıklar araştırılırken, Helenistik dönem yapılarına ait duvarların ortaya çıkarıldığını söyledi. Prof. Dr. Çevik, Helenistik dönemde Roma tiyatrosu altında kalmış bir küçük tiyatro ve Helenistik tiyatro zamanından ve öncesinden yapıların bulunduğu çalışmalarda bir mekanın içine dökülmüş halde çok sayıda terracotta heykelcikler, çeşitli seramikler, bronz, kurşun ve gümüş objeler bulduklarını söyledi.
Çok zengin çeşitlilikte figürinler
Çoğunlukla M.Ö. 2. ve 1'inci yüzyıla tarihlenen eserlerden oluşan koleksiyonun, kadın, erkek, çocuk, tanrı, tanrıça, koç, atlı süvari, meyve taşıyıcısı, çocuklu kadın, adak plakaları gibi çok zengin çeşitlilikte figürinler olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çevik, şunları söyledi: