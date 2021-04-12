Antalya'da bedavaya toplayıp 1500 TL'ye satıyorlar! Paraya para demiyorlar
ANTALYA'da dağlarda kendiliğinden yetişen morchella esculenta bitkisi fiyatıyla dudak uçuklatıyor.
Akseki’de kuzugöbeği mantarı sezonu nisan ayı ortasında başlıyor ve mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı (morchella esculenta) sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.
Bahar döneminde yoğun yağış alan Akseki'de ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın da gelir kapısı oluyor.
Doğadan toplanan kuzugöbeği mantarlarının tazesi kilosu 150 liraya, kurutulmuşu ise bin 500 liraya kadar alıcı buluyor.
Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici olduğu belirtildi.