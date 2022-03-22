Antalya'da bebeğiyle birlikte intihara kalkışan yabancı uyruklu kadın ekiplere ecel terleri döktürdü
ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde ailevi nedenler nedeniyle bunalıma giren Kazakistan uyruklu kadın, 3 yaşındaki çocuğuyla üst geçitten atlamak istedi. Vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, üst geçitten kendisini indirmeye çalışan polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşatırken ambulans içindeki çocuğuna su içirmesi ise duygulandırdı.
ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi ile İl Jandarma Komutanlığı arasındaki üst geçidin ön bölümünde çocuğuyla bir kadın görenler durumu 112'ye bildirdi.
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İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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Vatandaşlar durumunun kötüleştiğini gördükleri kadını bir anlık hamleyle kurtardı.
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Bir hayli bitkin olduğu görülen Kazakistan uyruklu Ussenova A.'ya (34) ilk müdahale sağlık ekiplerince üst geçit üzerinde yapıldı.
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