Antalya'da balon balıkları sert kabuklu midyeleri anında yok etti
ANTALYA'da güçlü çenesiyle tenekeyi bile rahatlıkla parçalayabilen balon balığı, denizin altında sert kabuklu midyeyi saniyeler içinde yok etti.
Kızıldeniz'den Akdeniz'e ulaşan ve son yıllarda balıkçıların korkulu rüyası haline gelen balon balıkları, görüntülendi.
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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Su Altı Topluluğu öğrencileriyle birlikte balon balıklarını su altı kamerasıyla çekti.
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Balon balıklarının, verilen sert kabuklu midyeleri birkaç saniye içinde yok ettiği görüldü.
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Görüntüleri çeken Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balon balıklarının aşırı çoğaldığını söyledi.
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