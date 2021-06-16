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Antalya'da balkondan düşen 53 yaşındaki kadın öldü! Acı haberi alanlar kahroldu

Antalya'da balkondan düşen 53 yaşındaki kadın öldü! Acı haberi alanlar kahroldu

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, halı silkelerken balkondan düşen 53 yaşındaki Satı Üçgül, hayatını kaybetti. Acı haberi alan Üçgül'ün yakınları sinir krizi geçirdi.

Antalya'da balkondan düşen 53 yaşındaki kadın öldü! Acı haberi alanlar kahroldu

 Antalya'nın Kepez ilçesinde, halı silkelerken balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

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Antalya'da balkondan düşen 53 yaşındaki kadın öldü! Acı haberi alanlar kahroldu

Şafak Mahallesi'ndeki Yasemin Apartmanı'nın birinci kat balkonundan halı silkeleyen Satı Üçgül (53) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

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Antalya'da balkondan düşen 53 yaşındaki kadın öldü! Acı haberi alanlar kahroldu

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen Üçgül kurtarılamadı.

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Antalya'da balkondan düşen 53 yaşındaki kadın öldü! Acı haberi alanlar kahroldu

Kızıyla yaşadığı öğrenilen Üçgül'ün cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna götürüldü.

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