Antalya'da baba vasiyetine yerine getirdi 51 yıldır kapısı açık gelen ikramsız gitmiyor
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Baki Karataş, kazanç elde etmemesine rağmen babasının vasiyetini yerine getirmek için 51 yıllık bakkalın kapısını her gün "besmele" ile aralıyor.
Yayla Çavdır Mahallesi'nde, 1969 yılında evinin altına bakkal dükkanı açan Abdurrahman Karataş, uzun yıllar burada esnaflık yaptı. "Abdurrahman Çavuş" namıyla tanınan Karataş, 2004'te vefat etmeden önce oğlu Baki Karataş'a dükkanı açık tutmasını vasiyet ederek, dükkana gelen herkese kendisinin adına ikramlarda bulunmasını ve dua almasını öğütledi.
Babasının vefatından sonra bakkalı işletmeye başlayan Baki Karataş, açıldığı ilk günkü halini koruduğu bakkalı, 16 yıldır işletmeyi sürdürüyor. Baba yadigarı iş yerine gözü gibi bakan Karataş, vasiyeti yerine getirmenin huzurunu yaşıyor.
Karataş, babasından gördüğü gibi, bakkala gelenleri lokum ve bisküvi gibi ikramlarda bulunmadan göndermiyor. Bakkalın rafları da dahil hemen hemen hiçbir yerini değiştirmeyen Karataş, işi olmadığında yine babasından kalan sandalyede oturarak eski günleri yad ediyor.
- Zamanda yolculuğa çıkarıyor
Bakkalın 50 yılı deviren tahtadan teşhir rafları, iki kefeli dirhemli terazisi, eskiden olduğu gibi kolilerdeki lokum bisküviler, dükkanın önündeki su sebili, çuvallarda un, şeker ve bakliyat adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Son mahalle bakkallarından Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının çok sevilen, sayılan ve namlı birisi olduğunu söyledi.