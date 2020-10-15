Antalya'da baba vasiyetine gerine gitirdi 51 yıldır kapısı açık gelen ikramsız gitmiyor

- Zamanda yolculuğa çıkarıyor

Bakkalın 50 yılı deviren tahtadan teşhir rafları, iki kefeli dirhemli terazisi, eskiden olduğu gibi kolilerdeki lokum bisküviler, dükkanın önündeki su sebili, çuvallarda un, şeker ve bakliyat adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor. Son mahalle bakkallarından Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının çok sevilen, sayılan ve namlı birisi olduğunu söyledi.