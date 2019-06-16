Antalya'da baba ile oğlu arasındaki tartışma hastanede bitti
Demirören Haber Ajansı
ANTALYA’da bir şahıs, babalar gününde tartıştığı babasını boğazından komando bıçağıyla bıçakladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın, şoka girdiği için ifade veremediği öğrenildi. Babanın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.
ANTALYA'da 16 yaşındaki Ş.U., birlikte çay içtiği babası Ender U.'nun boğazına komando bıçağını sapladı. Ağır yaralanan Ender U. hastanede tedaviye alınırken, Ş.U. ise polise teslim oldu.
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Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi.
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Ş.U., burada yanındaki komando bıçağını çıkarıp, birlikte çay içtiği babasının boğazına sapladı.
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Hemen sokağa çıkan Ender U., işyerinin bitişiğindeki kahvehanede oturanlardan yardım istedi.
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