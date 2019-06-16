Antalya'da baba ile oğlu arasındaki tartışma hastanede bitti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'da baba ile oğlu arasındaki tartışma hastanede bitti

ANTALYA’da bir şahıs, babalar gününde tartıştığı babasını boğazından komando bıçağıyla bıçakladı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahsın, şoka girdiği için ifade veremediği öğrenildi. Babanın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

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ANTALYA'da 16 yaşındaki Ş.U., birlikte çay içtiği babası Ender U.'nun boğazına komando bıçağını sapladı. Ağır yaralanan Ender U. hastanede tedaviye alınırken, Ş.U. ise polise teslim oldu.

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Antalya'da baba ile oğlu arasındaki tartışma hastanede bitti - Sayfa 2

Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi.

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Antalya'da baba ile oğlu arasındaki tartışma hastanede bitti - Sayfa 3

Ş.U., burada yanındaki komando bıçağını çıkarıp, birlikte çay içtiği babasının boğazına sapladı.

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Antalya'da baba ile oğlu arasındaki tartışma hastanede bitti - Sayfa 4

Hemen sokağa çıkan Ender U., işyerinin bitişiğindeki kahvehanede oturanlardan yardım istedi.

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