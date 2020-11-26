Antalya'da ayrılmak isteyen kadını döner bıçağıyla doğradı kabus geri gelecek!

Antalya'da yaşayan makyaj uzmanı ve dövme sanatçısı Gizem Çiçekalan, 2017 yılında aynı iş yerinde çalıştığı B.K. ile dini nikahlı birlikte yaşamaya başladı. Önceki evliliğinden bir çocuğu olan Çiçekalan'ın, bu birlikteliğinden de 1 çocuğu oldu. Bebek doğduktan sonra eşi B.K.'nin suç dosyasının kabarık ve ertelenen cezaları olduğunu öğrenen Gizem Çiçekalan, bu konuyu gizlediği için B.K. ile tartıştı.