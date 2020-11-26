Antalya'da ayrılmak isteyen kadını döner bıçağıyla doğradı kabus geri gelecek!
ANTALYA'da aldatıldığını öğrenmesiyle ayrılmak isteyen kadın, döner bıçaklı saldırıya uğradı. Dini nikahlı koca, genç kadını 9 yerinden kesti. Olay sonrası uyuyamadığını söyleyen kadın tek bir şeyden korkuyor: İşini tamamlamak için gelecek...
Antalya'da yaşayan makyaj uzmanı ve dövme sanatçısı Gizem Çiçekalan, 2017 yılında aynı iş yerinde çalıştığı B.K. ile dini nikahlı birlikte yaşamaya başladı. Önceki evliliğinden bir çocuğu olan Çiçekalan'ın, bu birlikteliğinden de 1 çocuğu oldu. Bebek doğduktan sonra eşi B.K.'nin suç dosyasının kabarık ve ertelenen cezaları olduğunu öğrenen Gizem Çiçekalan, bu konuyu gizlediği için B.K. ile tartıştı.
Sonrasında iddiaya göre uyuşturucu madde kullanan B.K.'nin uyuşturucuyu da bırakmasını isteyen Çiçekalan, bu yüzden birkaç kez şiddet gördü.
Aldatıldığını öğrendi: 3 yıl boyunca zaman zaman kısa süreli ayrılıklar yaşayan çiftten Gizem Çiçekalan, B.K.'nin bir kadınla beraberliği olduğunu ve evleneceklerini öğrendi. B.K. ile görüşen Çiçekalan, ayrılmak istediğini, bir daha görüşmek için bile olsa kendisini aramamasını söyledi. B.K.'nin itirazıyla tartışma büyüyünce çift polis merkezine gitti.
B.K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi. B.K., haziran ayında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan Gizem Çiçekalan'ın evine gelerek, konuşmak istedi. Korkup evden kaçan Çiçekalan, polis merkezine sığındı.