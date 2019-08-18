Antalya'da asansör teknisyeni akıma kapılarak öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Antalya'da asansör teknisyeni akıma kapılarak öldü

ANTALYA'da asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde, bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Antalya'da asansör teknisyeni akıma kapılarak öldü - Sayfa 1

ANTALYA'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana gelen olayda; asansör bakım firmasında çalışan ve nöbetçi olan Oğuzhan Aykurt, asansör arızasına müdahale etmek için kafeye gitti.

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Antalya'da asansör teknisyeni akıma kapılarak öldü - Sayfa 2

Aykurt, arızayı onarmak için asansör dairesine indi.

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Antalya'da asansör teknisyeni akıma kapılarak öldü - Sayfa 3

Yaklaşık 2 saat boyunca Aykurt'tan haber alamayan kafe çalışanları meraklanıp, asansör dairesine indi.

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Antalya'da asansör teknisyeni akıma kapılarak öldü - Sayfa 4

Çalışanlar, Aykurt'u hareketsiz yatarken gördü.

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