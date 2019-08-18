Antalya'da asansör teknisyeni akıma kapılarak öldü
Demirören Haber Ajansı
ANTALYA'da asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde, bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
ANTALYA'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'nde meydana gelen olayda; asansör bakım firmasında çalışan ve nöbetçi olan Oğuzhan Aykurt, asansör arızasına müdahale etmek için kafeye gitti.
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Aykurt, arızayı onarmak için asansör dairesine indi.
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Yaklaşık 2 saat boyunca Aykurt'tan haber alamayan kafe çalışanları meraklanıp, asansör dairesine indi.
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Çalışanlar, Aykurt'u hareketsiz yatarken gördü.
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