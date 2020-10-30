BIST 1.108
DOLAR 8,34
EURO 9,74
ALTIN 501,50
HABER /  YEREL

Antalya'da ahıra girince şok oldular! Komşusu buzağıya tecavüz etti

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde 62 yaşındaki adamın komşusunun buzağına tecavüz ettiği raporla kanıtlanmış oldu.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa'nın Yeşilyurt Mahallesi'nde Ağustos ayında iğrenç bir olay yaşandı. İddiaya göre bir bankadan emekli olan G.E. (62) komşusunun ahırına girerek buzağısına tecavüz etti.

Komşuları tarafından suç üstü yakalanan G.E., iddiaya göre "Köpeğim buraya kaçtı, onu almaya geldim." diyerek kendini savundu. Yaşanan olay karşısında şok olan buzağı sahibi Gazipaşa Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri buzağıya tecavüz eden G.E.'yi gözaltına alırken buzağının sahibi sperm örneğinin alınmasını istedi. Buzağı ve G.E.'den alınan sperm örnekleri incelenmek üzere Antalya'daki İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Merkez Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. 

Sonuç belli oldu
Laboratuvardan çıkan sonuçlara göre buzağıdan alınan sperm örneği ile G.E.'den alınan sperm örneğini birbiriyle uyuştu. Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaşan sonucun ardından G.E.'nin yargılanmasına başlanacağı belirtildi. Mahalle halkı olayın ardından G.E.'nin mahalleden uzaklaşmasını istediği de edinilen bilgiler arasında.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son dakika Mesut Yılmaz hayatını kaybetti! Yılmaz'ın hastalığı neydi eşi ve çocukları
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: İlk dalgada neredeyse hiç görmedik çocuk vakaları arttı
Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan: Azerbaycan güçleri tarihi Şuşa kentinden sadece 5 kilometre uzakta
İYİ Parti'de yeni FETÖ krizi! Genel Başkan Yardımcısının paylaşımları bomba etkisi yaptı
22 yolcu taşıyan şoför cezayı görünce polise yalvardı: Bu seferlik idare et
Dolar tarihi zirvedeki yükselişini sürdürüyor! 30 Ekim dolar, euro, altın ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Nestle'nin Türkiye'ye 2011'den bu yana en büyük yatırımı oldu Bakan Varank açıkladı
Ermenistan 1. Ordu Komutan Yardımcısı Arustamyam öldürüldü
Dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks'a korona darbesi
Mesut Yılmaz çocukları büyük oğlu Hasan Yılmaz kimdir?
Komşusunu darp etmişti! Şarkıcı Halil Sezai'nin yargılanmasına başlandı
Mesut Yılmaz hastalığı neydi neden öldü ne kanseriydi?
Yorumlar