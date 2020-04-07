Antalya'da 83 yaşındaki kadın oğlunu kaybettiği koronavirüsten kurtuldu
ANTALYA'da hipertansiyon hastası Ayşe Polat, oğlunu kaybettiği yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmesinin ardından alkışlarla hastaneden taburcu edildi.
İSTANBUL'da 61 yaşındaki oğlunu yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaybeden 83 yaşındaki Ayşe Polat, Antalya'nın Akseki ilçesine getirildi. Burada bir süre sonra yüksek ateş ve solunum sıkıntı yaşayan Polat, Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan testlerde numunesi pozitif çıkan hipertansiyon hastası Polat, servise alınarak gerekli tedaviler uygulandı. Eşini 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, kronik rahatsızlıklarının yanında yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çekmeye başladı.
Hastanenin enfeksiyon hastalıkları uzmanı Öznur Dünmez ile beraberindeki doktor ve hemşireler Polat'ın hastalığı yenmesi için seferber oldu. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun belirlediği ilaçlar uygulanan Polat, 20 günlük tedavinin ardından alkışlarla taburcu edildi. Hastaneden çıkarken duygusal anlar yaşayan Polat, sağlık ekibine teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Çok iyiyim ben" dedi.
Ekip olarak inanıp başardılar
Doktor Dünmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane olarak pandemiyle mücadele ettiklerini, Ayşe Polat'ın ilk vakalardan olduğunu söyledi.
Polat'ın iyileşmesinin motivasyon açısından iyi olduğunu vurgulayan Dünmez, "Şifayla taburcu ediyoruz. Zorlu bir süreç oldu, ateşi zaman zaman 39 dereceye çıktı. Başka rahatsızlıkları da vardı. Ekip olarak mücadele ettik ve başardık. Her gün yakınlarına telefonla bilgi verdik, kendisi de telefonla yakınlarıyla görüştü" diye konuştu.