Antalya'da 83 yaşındaki kadın oğlunu kaybettiği koronavirüsten kurtuldu

Polat'ın iyileşmesinin motivasyon açısından iyi olduğunu vurgulayan Dünmez, "Şifayla taburcu ediyoruz. Zorlu bir süreç oldu, ateşi zaman zaman 39 dereceye çıktı. Başka rahatsızlıkları da vardı. Ekip olarak mücadele ettik ve başardık. Her gün yakınlarına telefonla bilgi verdik, kendisi de telefonla yakınlarıyla görüştü" diye konuştu.