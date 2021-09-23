Antalya'da 752 gün komada kaldı! 'Yapamaz' denileni yaptı: Tek isteği...
ANTALYA'da, trafik kazası sonrası 752 gün kaldığı komadan çıktığında bilinci yerinde olmayan Semih Taşdemir (33), doktorların yapamaz dediğini yaptı.
Muratpaşa ilçesinde ağabeyiyle beraber cep telefonu tamirciliği yapan Semih Taşdemir'in arkadaşı, 2015 yılında aldığı yeni motosikletini göstermek için iş yerine geldi. Taşdemir, denemek istediği motosiklete binerek uzaklaştı.
Bir süre sonra ileriden ses duyan Taşdemir'in yakınları, olay yerine gittiğinde gencin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü.
Yaralı halde hastaneye kaldırılan Taşdemir, 2 yıl komada kaldı. Bu sürede beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıktı.
Yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Taşdemir, evine çarşaf içinde çıkarıldı. Tedavi için gelen doktor ve fizyoterapistler Taşdemir'in ayağa kalmayacağını söyledi.