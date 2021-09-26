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Antalya'da 7 ay arayla dünyası başına yıkıldı! Vasiyeti yürekleri dağladı: En büyük hayalimiz...

İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 7 ay arayla dünyası başına yıkıldı! Vasiyeti yürekleri dağladı: En büyük hayalimiz...

ANTALYA'da yaşayan 29 yaşındaki Burak Balcı'nın hayatı 7 ay arayla altüst oldu. Yaşananlar sonrası Balcı'nın vasiyeti yürekleri dağladı.

Antalya'da 7 ay arayla dünyası başına yıkıldı! Vasiyeti yürekleri dağladı: En büyük hayalimiz...

Antalya'da yaşayan Sivil Havacılık Pilotaj Mezunu Burak Balcı (29) ile Opera ve Sahne Sanatları Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sevgi Ekmekçi (25), 2012 yılında tanışarak 1 yıl önce aile arasında nişanlandı.

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Antalya'da 7 ay arayla dünyası başına yıkıldı! Vasiyeti yürekleri dağladı: En büyük hayalimiz...

Balcı'nın annesi Türkan ve babası Elvan Balcı, 12 Mart’ta alışveriş merkezine gitmek için kaldırımda yürüdükleri sırada Osman K.'nın kullandığı minibüsün çöp konteynerine çarpması sonucu yaralandı. 

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Antalya'da 7 ay arayla dünyası başına yıkıldı! Vasiyeti yürekleri dağladı: En büyük hayalimiz...

Hastaneye kaldırılan çiftten başından darbe alan Türkan Balcı hayatını kaybetti.

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Antalya'da 7 ay arayla dünyası başına yıkıldı! Vasiyeti yürekleri dağladı: En büyük hayalimiz...

Burak Balcı, yaşadığı büyük acıya rağmen kendisine en büyük desteği veren sözlüsü Sevgi Ekmekçi ile zor günleri atlatmaya çalıştı.

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