Antalya'da 7 ay arayla dünyası başına yıkıldı! Vasiyeti yürekleri dağladı: En büyük hayalimiz...
ANTALYA'da yaşayan 29 yaşındaki Burak Balcı'nın hayatı 7 ay arayla altüst oldu. Yaşananlar sonrası Balcı'nın vasiyeti yürekleri dağladı.
Antalya'da yaşayan Sivil Havacılık Pilotaj Mezunu Burak Balcı (29) ile Opera ve Sahne Sanatları Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Sevgi Ekmekçi (25), 2012 yılında tanışarak 1 yıl önce aile arasında nişanlandı.
Balcı'nın annesi Türkan ve babası Elvan Balcı, 12 Mart’ta alışveriş merkezine gitmek için kaldırımda yürüdükleri sırada Osman K.'nın kullandığı minibüsün çöp konteynerine çarpması sonucu yaralandı.
Hastaneye kaldırılan çiftten başından darbe alan Türkan Balcı hayatını kaybetti.
Burak Balcı, yaşadığı büyük acıya rağmen kendisine en büyük desteği veren sözlüsü Sevgi Ekmekçi ile zor günleri atlatmaya çalıştı.