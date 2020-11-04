Antalya'da 50 kişi 'Çelik Kafes'e alındı! Operasyonda 1 kişi bazada yakalandı

Tam takım operasyon: Havadan helikopterle destek verilen narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda komando timleri de hazır bulundu. Çok miktarda uyuşturucu madde ile 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait mermiler ve hassas teraziler ele geçirilen operasyonda, şüphelilerin baskın anında yakalanmamak için çeşitli yöntemlere başvurduğu görüldü.