Antalya'da 5 dilde 'evde kal' uyarısı yapıldı

Maske ve eldiven takarak önlem almaya çalıştığını ifade eden Biletzka, "Ailemde yaşlı insanlar var. Onlar için kendimi korumam lazım. Türkçeyi çok zor anlıyorum. Pazar yerinin önünde Rusça yapılan uyarı ile her şeyi anladım. Bunun için çok teşekkür ederim." diye konuştu.