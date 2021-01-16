Antalya'da 4 milyon TL'lik lüks otomobil kazada kullanılamaz hale geldi
ANTALYA'da, aşırı hızlı olduğu belirtilen lüks araç hurda yığınına dönüştü. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Kadir Özbey yönetimindeki ZH-894175 yabancı plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı’ndan şehir merkezi istikametine giderken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, ilk olarak refüje çıktı.
Daha sonra savrulan lüks otomobil ağaca çarparak diğer şeritte durabildi.
Sürücü Özbey ve yanındaki Ayhan Aslan otomobilde sıkışırken, ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.
Hafif yaralı olan Kadir Özbey ve Ayhan Aslan hastaneye kaldırıldı.