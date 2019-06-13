Antalya'da 4 köpek telef oldu neden öldükleri sonradan ortaya çıktı
ANTALYA'nın Kemer'e bağlı Ovacık Mahallesi'nde yaban domuzları için çevreye zehirli tavuk eti bırakan bir vatandaş, 4 köpeğin ölümüne sebep oldu.
Olay, Özkan Kıvrak'ın 4 yıl önce sahiplendiği köpeğinin kaybolmasıyla ortaya çıktı. Ovacık Mahallesi'nde oturan Kıvrak, köpeğini aramadık yer bırakmadı ancak bir sonuç elde edemedi. Son olarak bir çobanın köpeğinin zehirlendiğini öğrenen Kıvrak, günler sonra acı gerçekle yüzleşti.
Köpeğini bulduğu bölgede kendi köpeğiyle beraber 2 köpeğin daha ölüsünü bulan Kıvrak, jandarma ekiplerine haber verdi. Kıvrak'ın haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri, çevrede çok sayıda tavuk eti parçası buldu.
Zehirli olabilir: Jandarma, inceleme başlatırken, Kemer Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de köpekler ile etlerden numune aldı. Etlerin zehirli olduğunu düşündüğünü belirten Özkan Kıvrak, şu şekilde konuştu:
Tarım ilacı konulmuş et olabilir: - "Köpeklerin bulunduğu tarlada ceviz ağaçları var. Tarla sahipleri, yaban domuzlarının ceviz ağaçlarına zarar vermesini önlemek için çevreye tarım ilacı konulmuş et bırakmış olabilir."