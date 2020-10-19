Antalya'da 3 kez evlenen adam genç kızı ormana götürüp tecavüz etti! Kızın anlattıkları şok etti

Arabada bacağıma sarılıyordu: Birol K.'nın saatlerce kapıda beklediğini belirten N.D. "Beni olduğum yerden almak istediğini söyledi. Çünkü o beni de arada bir işe bırakıyordu. Hatta beni işe bırakırken arabada bacağıma sarılıyordu. Bunu anneme anlatmadım. Çocukluk aklımla yanlış anlamış olabileceğimi düşünüyordum. O gün saat 08.00'den 10.30'a kadar kapıda kaldı, sonra ayrıldı" diye konuştu.