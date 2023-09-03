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Antalya'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki Metehan hayatını kaybetti.

Üzücü olay Manavgat ilçesi Aşağı pazarcı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre eilesiyle birlikte 1083 sokakta bulunan 3 katlı apartlanın son katında yaşayan 3 yaşındaki Metehan Yüksel, 3. katın penceresinden aşağı düştü.

Çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşup 112 Acil Servis Ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis etipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Metehan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minik Metehan'ın, Manavgat İlçe Emniyet müdürlüğü bünyesinde hizmetli olarak görev yapan annesinin diğer odada temizlik yaparken pencereye çıkıp aşağı düştüğü bildirildi.

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