Antalya'da 200 kişinin yaşadığı siteye kepçe ile kurtarma operasyonu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından iki gün önce turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya’da dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkisini devam ettirdi. Aşırı yağış kent genelini olumsu yönde etkilerken, çoğu evde su baskınları yaşandı. Güzeloba Mahallesi Yasin Sokak’ta 200 vatandaşın yaşadığı bir sitenin etrafı yağış nedeniyle adeta göle döndü.