Antalya'da 200 kişinin yaşadığı siteye kepçe ile kurtarma operasyonu
ANTALYA'da aşırı yağış nedeniyle adeta göle dönen yaklaşık 200 kişinin yaşadığı sitede 70’e yakın vatandaş mahsur kalınca ekipler devreye girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından iki gün önce turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya’da dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkisini devam ettirdi. Aşırı yağış kent genelini olumsu yönde etkilerken, çoğu evde su baskınları yaşandı. Güzeloba Mahallesi Yasin Sokak’ta 200 vatandaşın yaşadığı bir sitenin etrafı yağış nedeniyle adeta göle döndü.
Evlerinden çıkamayan vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve Muratpaşa Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Zemin katları suyla dolmuş evlerde üst katlara çıkarak yardım bekleyen vatandaşlar, ekiplerinin yardımıyla evlerinden alınıp su taşmış bir kanalın üstünden kepçe yardımıyla güvenli bölgeye alındı.
Vatandaşların yanı sıra evlerden evcil hayvanlar da yine ekipler sayesinde kurtarıldı. Şu ana kadar 20’ye yakın vatandaşın kurtarıldığı bölgede çalışmalar devam ederken, vatandaşların yurtlara yerleştirileceği bildirildi.