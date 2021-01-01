Antalya'da 13 yıl önce başladı tüm parasını harcadı çocuklarına 'hazine' bırakacak

İnanç Karakaya, Osmanlı'nın en değerli paralarından son dönem paralarına kadar koleksiyonunda bulunduğunu belirterek, “Koleksiyonu insanlara sevdirmek amacıyla yapıyorum. Şu an elimde Osmanlı'nın bastırdığı 100 kuruş (kayme) var. Bu para Osmanlı'nın en değerli paralarından biri. 100 kuruş, 1877 yılında Osmanlı'nın kendi kağıdına bastırdığı para" dedi.