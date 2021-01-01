Antalya'da 13 yıl önce başladı tüm parasını harcadı çocuklarına 'hazine' bırakacak
ANTALYA'da, 13 yıl önce girdiği bir antikacıda gördüğü eski madeni para ve banknotları toplamaya başladı. İnanç Karakaya (29), koleksiyonuna 35-40 bin lira harcadığını, gelen tekliflere rağmen sakladığı tarihi paraları çocuklarına 'hazine' olarak bırakacağını söyledi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan İnanç Karakaya, 13 yıl önce girdiği antikacıda gördüğü eski paralara ilgi duymaya başladı. Eski madeni ve banknot paraları 13 yıldır toplayan Karakaya, şu an 200 banknot ve 180 madeni paranın yer aldığı koleksiyon oluşturdu.
Bin liradan alıcı buluyor: Karakaya'nın koleksiyonunda, 1877 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun bastırdığı kağıt 100 kuruş da bulunuyor. Bu para günümüzde 700 ila 1000 TL arasında alıcı buluyor.
Dönemin 50 kuruşuna 650 TL'ye kadar alıcı çıkıyor
Karakaya'nın koleksiyonunda, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu banknot da var. İsmet İnönü'nün fotoğraflarının basılı olduğu 50 kuruş, 1, 2.5 ve 100 lira ise günümüzde 200 ila 650 TL arasında koleksiyonerler tarafından alınıyor.
İnanç Karakaya, Osmanlı'nın en değerli paralarından son dönem paralarına kadar koleksiyonunda bulunduğunu belirterek, “Koleksiyonu insanlara sevdirmek amacıyla yapıyorum. Şu an elimde Osmanlı'nın bastırdığı 100 kuruş (kayme) var. Bu para Osmanlı'nın en değerli paralarından biri. 100 kuruş, 1877 yılında Osmanlı'nın kendi kağıdına bastırdığı para" dedi.