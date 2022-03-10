Antalya zirvesi sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama! Çabalarımızı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya zirvesi sonrası Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamasının ardından açıklamalarda bulundu.

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Antalya'daki tarihi zirve sona erdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Barışa ihtiyacın en fazla olduğu bu zamanda, Antalya Diplomasi Formu marjında Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarım Lavrov ve Kuleba’yla üçlü formatta görüştük. Temennimiz bölgemizde barışın yeniden tesis edilmesi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomasinin işletilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz." dedi.