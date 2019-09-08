Antalya Valisi cami imamını yanına 30 milyon yıllık mağaraya gitti

Ezan ve kaside okundu

Mağaranın akustiğini görmek isteyen Vali Karaloğlu, ziyarette kendilerine eşlik eden Muratpaşa Cami İmamı Hatibi İrfan Keskin'den ezan ve kaside okumasını istedi. Hem ezan, hem de kaside okunan mağaranın akustiği kalabalık tarafından oldukça beğenildi.