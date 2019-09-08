Antalya Valisi cami imamını yanına 30 milyon yıllık mağaraya gitti
ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 30 milyon yıllık Kocain Mağarası'ndaki akustiği öğrenmek için yanında getirdiği cami imamına önce ezan ardından da kaside okutturdu.
Antalya Valisi Karaloğlu'nun Türkiye'nin en büyük girişine ve galerisine sahip 30 milyon yıllık Kocain Mağarası'nda beraberinde getirdiği cami imamına önce ezan ardından kaside okutturması konuşulan konular arasına girdi. Mağara akustiği kalabalık tarafından oldukça beğenildi.
Maksat kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kentin doğal güzelliklerine dikkati çekmek ve turizm potansiyelinin arttırılması için Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç, Türkiye Mağaracılık Federasyonu Başkanı Bülent Genç ve çok sayıda davetliyle Antalya- Burdur il sınırındaki Kocain Mağarası'na tanıtım gezisi düzenledi.
Mağara tam30 milyon yıllık
Mağara girişinde Kocain'le ilgili bilgiler alan Vali Karaloğlu, Türkiye'nin en büyük girişine ve galerisine sahip yaklaşık 30 milyon yıllık mağarada rehberler eşliğinde yürüdü. Vali Karaloğlu ve beraberindeki protokol, mağaranın karanlık olması nedeniyle ışıklı kaskla gezdi.
Ezan ve kaside okundu
Mağaranın akustiğini görmek isteyen Vali Karaloğlu, ziyarette kendilerine eşlik eden Muratpaşa Cami İmamı Hatibi İrfan Keskin'den ezan ve kaside okumasını istedi. Hem ezan, hem de kaside okunan mağaranın akustiği kalabalık tarafından oldukça beğenildi.