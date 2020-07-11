Antalya Serik'te acı olay! Kardeşi gözlerinin önünde hayatını kaybetti
ANTALYA'nın Serik ilçesinde serinlemek için ırmağa giren Caner Aykurt (31), boğuldu. Olay yerinde fenalık geçiren Aykurt'un kardeşi Cüneyt Aykurt ile arkadaşı Osman Tanay’a sağlık ekibi müdahale etti.
Antalya'da yaşayan ve arkadaşı ve kardeşiyle piknik yapmak için Serik'e gelen Caner Aykurt, sıcaktan bunalınca serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra suda çırpınan Caner Aykurt'u gören kardeşi Cüneyt Aykurt ve arkadaşı Osman Tanay, çevredekilerden yardım istedi. Bölgede piknik yapanlar, ırmağa girip Aykurt'u çıkardı. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaklaşık 30 dakika boyunca kalp masajı uyguladığı Caner Aykurt, kurtarılamadı. Ölüm haberini alan kardeşi sinir krizi geçirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Sarıaba Mahallesi Şahin Tepesi mevkindeki Köprüçayı Irmağın’da meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, kardeşi Cüneyt Aykut ve arkadaşı Osman Tanay ile birlikte ırmağa serinlemek için gelen Caner Aykut, bir anda gözden kayboldu.
Bunun üzerine gencin kardeşi ve arkadaşı çevredekilerden yardım istedi. Çevredekilerin su içerisinde bulduğu Caner Aykut, karaya çıkartılarak ilk yardımda bulunuldu.