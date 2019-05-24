Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri mezun olmadan iş teklifi alıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'ne dahil edilen ve gelecek yıl sınavla tercih edilecek okulda, yabancı dil eğitimine çok önem veriliyor. Lisede 200'ü akşam öğrencisi olmak üzere 1400 öğrenci eğitim görüyor, 127 öğretmen görev yapıyor.