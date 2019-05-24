Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri mezun olmadan iş teklifi alıyor
Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, donanımlı yetiştikleri ve staj yaptıkları işletmelerde kendilerini ispatlayarak mezun olmadan iş teklifi alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'ne dahil edilen ve gelecek yıl sınavla tercih edilecek okulda, yabancı dil eğitimine çok önem veriliyor. Lisede 200'ü akşam öğrencisi olmak üzere 1400 öğrenci eğitim görüyor, 127 öğretmen görev yapıyor.
Robotik kodlamadan yapay zekaya, yazılım, donanım ve mimarlıktan otomobillerin her parçasına farklı alanda kendilerini geliştiren öğrenciler, işletmelerde staj yaparak, hem deneyim kazanıyor hem de harçlıklarını çıkarıyor.
Donanımlı yetiştikleri için staj yaptıkları işletmelerde kendilerini ispat eden öğrenciler, daha mezun olmadan iş teklifi alıyor. Lisesinin müdürü Hasan Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilgili protokol kapsamında gelecek yıl okula öğrencilerin sınavla alınacağını ve TOBB tarafından burs verileceğini söyledi.
"İstihdam garantisi olacak"
"TOBB'un üyesi olduğu iş yerlerinde, hem staj imkanı hem de istihdam garantisi olacak. TOBB, okulumuza teknik altyapı yatırımı da yapacak." diyen Yıldız, okuldaki öğretmenlerin de TOBB üniversitelerinde eğitim alacağını ifade etti.