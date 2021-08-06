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Antalya Manavgat'taki yangında antik kent Lyrbe de yandı

Demirören Haber Ajansı
Antalya Manavgat'taki yangında antik kent Lyrbe de yandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 gündür devam eden orman yangınlarından ilçeye bağlı Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de etkilendi. Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kentin çevresindeki ağaçlar kül olurken birçok noktada ise alev ve duman nedeniyle is meydana geldi.

Antalya Manavgat'taki yangında antik kent Lyrbe de yandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü başlayan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve binlerce hayvan öldü.

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Antalya Manavgat'taki yangında antik kent Lyrbe de yandı

İlçenin Bucakşeyhler Mahallesi'nde yer alan Lyrbe Antik Kenti de yangınlardan etkilendi.

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Antalya Manavgat'taki yangında antik kent Lyrbe de yandı

Helenistik çağda, milattan önce 3'üncü yüzyılda kurulan antik kent, mahallenin üst kısmından başlıyor.

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Antalya Manavgat'taki yangında antik kent Lyrbe de yandı

Lyrbe Antik Kenti'ne gidişteki ve çevresindeki bütün ağaçlar yangından dolayı küle döndü.

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