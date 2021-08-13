Antalya Manavgat'ta yangın yürekleri ağza getirdi! Her şey bir anda oldu: Böğüre böğüre ölmelerine...
ANTALYA Manavgat'ta 10 gün süren yangının ardından dün yeniden alevlerin yükseldiği ilçede, Ayşe Kara yangının bir anda evinin bahçesine kadar geldiğini belirtti.
Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da, 4 farklı noktada aynı anda çıkan orman yangını, 10. gününde kontrol altına alınmıştı. Yangında 59 mahalle etkilenirken, yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar gördü.
İlçede bu yangının yaraları sarılmaya çalışılırken, dün Sarılar Mahallesi’nde yaşanan orman yangını vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi.
Yangında keçilerini ve tavuklarını canını hiçe sayarak son anda kurtaran Ayşe Kara, “Diğer evimde bulaşık yıkıyordum, duman kokusu geldi." dedi.
Gelen telefonu anlatan Kara "Bulaşıkları yıkayıp dışarıya çıkayım derken bizim kiracı aradı, sizin eski evin orada ateş var diye. Çıkıp bir baktım evin her tarafı ateşler içinde harlı harlı." ifadelerini kullandı.