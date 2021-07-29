Antalya Manavgat'ta gün ağardı! Felaketin boyutu ortaya çıktı: Acı görüntüler yürek burktu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.Onlarca evin kül olduğu yangında 4 mahalle de boşaltıldı. Bir kişi hayatını kaybederken, 10 kişi Oymapınar'da mahsur kaldı. 62 kişi dumandan etkilenirken, alevlerin arasında kalan 3 kişi tedavi altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Maalesef Antalya Kepez'de 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Uyarıları boşuna yapmıyoruz, lütfen vatandaşlarımız uyarılarımızı dikkate alsınlar. Kepez'de evinde yalnız kalan bu amcamız bu nedenle vefat etmiştir" dedi. Öte yandan Manavgat'taki felaketin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı.