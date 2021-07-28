Antalya Manavgat yanıyor! 4 mahalle boşaltıldı bazı köyler yandı hastane boşaltılıyor
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevler şehir merkezine kadar girdi. "Akılalmaz, kötü bir tablo" diyen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bazı köylerin tamamen yandığını duyurdu. Alevlerin şehir merkezine ulaşmasının ardından 4 mahalle boşaltıldı. Belediye Başkanı'nın feryadı çınlıyor...
Antalya'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevler Antalya Alanya karayolundaki benzin istasyonlarına kadar ilerledi. Alevlerin şehir merkezine ulaşmasının ardından 3 mahalle boşaltıldı. Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor. Vatandaşlar yangını söndürmek için su şişeleri ve hortumlarla seferber oldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in sözleri yürekleri hoplattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yangının 4 ayrı yerde başlaması düşündürücü" dedi.
4 mahalle boşaltıldı
Yangın Manavgat'ın Side Mahallesi yakınlarında başladı. Ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Alevler Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerledi. Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor.
Alevlerin şehir merkezine ulaşmasının ardından ğ mahalle boşaltıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal Yeniköy, Kalemler ve Evrenseki'nin kısmen boşaltıldığını duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de bölgeye doğru yola çıktı.
4 ayrı yerde başlaması düşündürücü
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Muhittin Böcek'in açıklamaları: - - Manavgat'ta bugüne kadar böylesi büyük bir yangın olmadı. Düşündürücü olan 4 ayrı bölgede çıkmış olmasıdır. Şu anda tüm itfaiye ekibimiz orada.