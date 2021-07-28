Antalya Manavgat yanıyor! 4 mahalle boşaltıldı bazı köyler yandı hastane boşaltılıyor

Antalya'da 2 ayrı noktada çıkan orman yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevler Antalya Alanya karayolundaki benzin istasyonlarına kadar ilerledi. Alevlerin şehir merkezine ulaşmasının ardından 3 mahalle boşaltıldı. Ekipler alevlerin petrol istasyonuna ulaşmaması için mücadele ediyor. Vatandaşlar yangını söndürmek için su şişeleri ve hortumlarla seferber oldu. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in sözleri yürekleri hoplattı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yangının 4 ayrı yerde başlaması düşündürücü" dedi.