Antalya Manavgat yangınında son durum! Felaket büyük evler yandı hayvanlar kavruldu

ANTALYA Manavgat'da çıkan yangından son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Birçok köy boşaltılırken felaketi getiren yangın kısmen kontrol altına alındı. Manavgat yangınında 1 kişi öldü. Mahsur kalan 10 kişi gelen son dakika haberine göre kurtarıldı.

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Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayıp Manavgat'a sıçrayan büyük orman yangını etkili olmaya devam ediyor. Büyük yangın nedeniyle Manavgat - Akseki yolu trafiğe kapatıldı. Şu ana kadar 5 mahalle tahliye edilirken, vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu.

Yangın, Şişeler’in yanı sıra Manavgat’ın batısında Kalemler, Evrenseki, Çolaklı, Yavrudoğan-Zeyve, Gündoğdu, Hocalar ve Taşağıl mahallelerinde, doğuda; Oymapınar, Karavca, Saraçlı, Ulukapı, Çeltikçi, Karaöz, Cevizler, Hacalıköy ve Kurtlar mahallelerini etkisi altına aldı. Çok sayıda mahalle tedbir amaçlı boşaltılırken, özellikle Kalemler Mahallesi'nin ardından Ulukapı Mahallesi'nde de çok sayıda ev yandı.

Bir mahalle yok oldu

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda." dedi.

İlçede bir mahalle daha boşaltıldı, 2 mahalle teyakkuzda

Kaymakam Hülür, yangının çıktığı Kepezbelen Mahallesi'nde yangının kısmen kontrol altında olduğunu ancak söndürme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Mahallede 50 kişinin yaşadığını ve hepsinin tahliye edildiğini aktaran Hülür, bir kişinin dışında can kaybı olmadığını söyledi.

Kepezbelen'deki yangının komşu Kepez Mahallesi'ne sıçrama ihtimaline karşı da bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Hülür, "Kepezbelen'e komşu Kepez Mahallesi de boşaltıldı. Ayrıca Kocaköy ile Murtiçi mahallelerinde de teyakkuz halindeyiz, herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda tahliye işlemleri gerçekleştirilecek. Şu anda yangının sıçramaması için engelleme çalışmaları devam ediyor, başarılı olacağımıza inanıyorum. Önlemlerimizi aldık." diye konuştu.

Hayvanlar ve muz seraları yandı

Vatandaşlar ve ekipler mahallelerde mahsur kalan hayvanları kurtarmak için adeta seferber oldu. Çeltikçi Mahallesi'nde yanan samanlıktaki köpek sahipleri tarafından alevlerin arasından çıkarılırken, yangından etkilenen bir inek vatandaşlar tarafından su sıkılmak suretiyle saklandığı çukurdan çıkarıldı.

Boşaltılan mahallelerdeki vatandaşlar geceyi sokakta, yol kenarlarında ve araçlarında geçirdi. Özellikle Manavgat-Ulukapı arasındaki yol üzerinde vatandaşlar geceyi araçlarında ve açıkta geçirdi.

Mahsur kalan 10 kişiden son dakika haber

Oymapınar Barajı'nda 10 kişi yangın sebebiyle dünden beri mahsurdu. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit: "Oymapınar Barajı'nda mahsur kalan 10 vatandaşımız kurtarıldı." açıklamasını yaptı.

Bir kişi öldü, 3 kişi yaralı

Manavgat'taki yangın kontrol altına alınırken, onlarca evin kül olduğu yangında 4 mahalle de boşaltıldı. 62 kişi dumandan etkilenirken, alevlerin arasında kalan 3 kişi tedavi altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu bilgileri verdi...

- Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var

- Maalesef Antalya Kepez'de 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etmiştir. Uyarıları boşuna yapmıyoruz, lütfen vatandaşlarımız uyarılarımızı dikkate alsınlar. Kepez'de evinde yalnız kalan bu amcamız bu nedenle vefat etmiştir.

Antalya'nın Akseki ilçesinde de orman yangını başladı

Manavgat'taki felaket sürerken komşu ilçesi Akseki ilçesinde de orman yangını çıktı. Kepezbeleni Mahallesi'nde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü ve Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar ulaştı.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalesini sürdürüyor.