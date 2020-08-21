Antalya Konyaaltı sahilindeki soyunma kabinlerinde röntgen iddiası ortalığı karıştırdı

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde meydana gelen olayda; sahildeki tatilciler, bir şahsın soyunma kabinlerinde giyinenleri eğilerek izlediğini fark etti. İddialara göre; çevredekiler ve cankurtaran ekipleri şahsı yaka paça tutup uzak bir noktaya götürerek polisi aradı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise şahsın etrafına toplandı. "Bir şey yapmadım ağabey, yemin ederim anahtarlarım düştü" diyerek kendini savunan şahıs, öfkeli kalabalık tarafından tekme tokat dövüldü. Kadınlar ise "Pislik, namussuz" diyerek şahsa tepki gösterdi. O anlar bazı vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Şahıs, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya devriyeleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.