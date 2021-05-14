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Antalya Konyaaltı Sahili bayramın ikinci gününde de turistlerin oldu

Antalya Konyaaltı Sahili bayramın ikinci gününde de turistlerin oldu

ANTALYA'da Konyaaltı sahili, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de turistlerle doldu.

Antalya Konyaaltı Sahili bayramın ikinci gününde de turistlerin oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde de Antalya'da sessizlik hakim oldu. 

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Antalya Konyaaltı Sahili bayramın ikinci gününde de turistlerin oldu

Cadde ve sokaklarda denetim yapan polis ekipleri dışarıdaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.

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Antalya Konyaaltı Sahili bayramın ikinci gününde de turistlerin oldu

Kentte hava sıcaklığı 24 dereceye nem oranı yüzde 70'e ulaşınca, sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen tam kapanmadan muaf turistler ise soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

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Antalya Konyaaltı Sahili bayramın ikinci gününde de turistlerin oldu

Sahile gelen turistler güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkarttı.

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