Antalya İl Emniyet Müdürü Arslan adliyeye sevk edildi

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından hakkında verilen gözaltı kararı sonrası teslim oldu. "Rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltına alınan Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan, Antalya'da teslim oldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZALTI KARARI SONRASI TESLİM OLMUŞTU

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

